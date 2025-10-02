Convegno Metropolis
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia

Promosso da Metropolis Group, un confronto interdisciplinare tra professionisti dell’area sanitaria, giuridica e psico-sociale

Giovinazzo - giovedì 2 ottobre 2025 13.53 Sponsorizzato
Foggia, 24 ottobre 2025 – Palazzo Dogana
Evento accreditato ECM – 10 crediti formativi

Per Assistenti Sociali: 6 CFU + 2 crediti deontologici

Posti limitati – Iscrizione obbligatoria
Iscriviti qui: https://weworkpoint.it/il-trattamento-dellautore-di.../
Info: +39 327 856 2786 – eventi@metropolisconsorzio.it

"Il trattamento dell'autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento"


Un convegno di rilievo nazionale, promosso da Metropolis Group, che rappresenta un'occasione di confronto interdisciplinare tra professionisti dell'area sanitaria, giuridica e psico-sociale.
L'evento si propone di analizzare in profondità i percorsi di trattamento per soggetti affetti da infermità mentale e ritenuti socialmente pericolosi, affrontando il complesso bilanciamento tra misure di contenimento e approcci orientati al recovery.
Con il contributo di esperti, magistrati, psichiatri, psicologi, avvocati e accademici, saranno approfondite:
  • Le pratiche attuali e le criticità operative
  • Le proposte per una rete nazionale di strutture forensi
  • Le riflessioni etiche, giuridiche e cliniche sul tema dell'alta sicurezza
Con il Patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Foggia, ASL Foggia Puglia Salute Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università di Foggia, Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, Ordine degli Avvocati di Foggia, Ordine Assistenti Sociali consiglio Regionale Puglia, Società Italiana di Psichiatria Forense, Network Maul Psichiatria Psicologia Forense, SIPRiFo

PROGRAMMA – 24 ottobre 2025
  • Sede: Palazzo Dogana, Foggia
  • Orario: 9:30 – 18:00

Tra i relatori e moderatori:
  • Prof. Felice F. Carabellese – Ordinario di Psicopatologia Forense, Università di Bari
  • Dr. Enrico Zanalda – Psichiatra Forense, Presidente SIPF
  • Dr. Giuseppe Nicolò – Direttore DSM ASL Roma 5
  • Dr. Tommaso Maniscalco – Direttore DSM Veneto
  • Avv. Fabrizio Busignani – Foro di Varese, Associazione MAUL
  • Dr.ssa Silvia Maria Dominioni – Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bari
  • Dr. Pietro Rossi – Garante dei Detenuti Regione Puglia
  • …e numerosi altri rappresentanti delle istituzioni sanitarie, giuridiche e accademiche
Il convegno è destinato a:
  • Psichiatri, Psicologi, Educatori
  • Medici, Infermieri, Assistenti Sociali
  • Avvocati, Magistrati, Operatori UEPE
  • Studenti universitari dei corsi attinenti
Obiettivo
Fornire strumenti critici e aggiornamenti professionali sulle sfide e le opportunità nei trattamenti delle persone con disturbi mentali autori di reato, promuovendo un approccio integrato tra sicurezza, diritto e salute mentale.
Invitiamo tutti gli interessati a registrarsi al più presto, vista la disponibilità limitata dei posti.

Per info e iscrizioni:
  • formazione
