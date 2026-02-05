Elearning Formazione
Elearning Formazione
Speciale

Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale

Appuntamento a venerdì 20 febbraio, nella Sala San Luigi di Trani, con l’evento di presentazione

Giovinazzo - giovedì 5 febbraio 2026 10.26 Sponsorizzato
Venerdì 20 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l'Auditorium San Luigi di Trani, si terrà il convegno intitolato "Diventare Difensore Civile: ruolo, competenze e prospettive", nel quale verrà ufficialmente presentata la nuova figura professionale, riconosciuta ai sensi della Legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

La figura del Difensore Civile nasce da un progetto ideato e sviluppato da Repertorio Nazionale Professioni, (Associazione Professionale iscritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in partnership con Italfor srl, (Ente di Formazione accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e proprietaria della piattaforma E-Learning Formazione), che ne hanno definito il profilo professionale, le competenze e il percorso formativo.

Il convegno ha l'obiettivo di informare diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, cittadini, consulenti e professionisti sulle competenze, funzioni e prospettive occupazionali del Difensore Civile, e gli scenari evolutivi derivanti dall'assistenza, tutela e supporto ai cittadini.

Nel corso della giornata saranno mostrati nel dettaglio le funzioni del Difensore Civile, l'alveo giuridico entro il quale può operare, le prospettive professionali, i requisiti e il percorso formativo strutturato ed erogato dalla piattaforma.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento su una professione emergente che, in un contesto sociale e lavorativo sempre più complesso, potrà rispondere alle crescenti esigenze di tutela e assistenza civile in tempi brevi, offrendo al tempo stesso nuove prospettive occupazionali.

L'evento è gratuito, aperto a tutti, rivolto a chiunque fosse interessato a conoscere una nuova opportunità formativa e lavorativa.

Per partecipare all'evento è necessario compilare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 18 febbraio.

Per maggiori informazioni sull'evento contattare la direzione:
Mail direzione@elearningformazione.it
Mob 378 4058 115
  • formazione
AFP Giovinazzo, a Valdagno accade di tutto
5 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, a Valdagno accade di tutto
San Biagio, anche il Comitato feste Giovinazzo presente a Ruvo
5 febbraio 2026 San Biagio, anche il Comitato feste Giovinazzo presente a Ruvo
Altri contenuti a tema
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia “Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia Promosso da Metropolis Group, un confronto interdisciplinare tra professionisti dell’area sanitaria, giuridica e psico-sociale
Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro Attualità Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro Due formule formative, che spesso vengono confuse ma che rispondono a logiche differenti
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Al via 50 percorsi di formazione gratuita grazie all’Avviso 3 – Programma GOL/2023
Un altro grande evento targato Mediaone Academy: Workshop gratuito sulla Pianificazione Strategica al Circolo Tennis Barletta Un altro grande evento targato Mediaone Academy: Workshop gratuito sulla Pianificazione Strategica al Circolo Tennis Barletta Lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 17:00, andrà in scena un nuovo appuntamento formativo di grande rilevanza
A Bari il convegno "Gestione dei Modelli Organizzativo – Strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende Start Up e Spin Off" A Bari il convegno "Gestione dei Modelli Organizzativo – Strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende Start Up e Spin Off" L'appuntamento al Politecnico è promosso da Mediaone Italia, in collaborazione con JEBA (Junior Enterprises Bari)
Maiora e ITS Academy AgriPuglia insieme per formare i professionisti del futuro Maiora e ITS Academy AgriPuglia insieme per formare i professionisti del futuro Al via le iscrizioni per una grande opportunità per i giovani pugliesi, finalizzata alla creazione di figure esperte nella gestione dei reparti della Grande Distribuzione Organizzata
La Puglia protagonista allo SMAU con Musa Formazione Scuola La Puglia protagonista allo SMAU con Musa Formazione Il premio nazionale SMAU per le soluzioni innovative alla Family Company made in Puglia
"LaPulita&Service" punta sulla formazione "LaPulita&Service" punta sulla formazione Corsi destinati al personale per arricchire le competenze sulle tecniche e sull'uso dei macchinari
Il 6 febbraio c'è la "Notte Luminosa " del Liceo "Spinelli " di Giovinazzo
5 febbraio 2026 Il 6 febbraio c'è la "Notte Luminosa" del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo
Rinnovato il direttivo dell'associazione ambientalista 2HANDS Giovinazzo
5 febbraio 2026 Rinnovato il direttivo dell'associazione ambientalista 2HANDS Giovinazzo
Tariffa assistenza domiciliare, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa
4 febbraio 2026 Tariffa assistenza domiciliare, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa
PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli»
4 febbraio 2026 PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli»
San Biagio, a Giovinazzo l'antico rito della benedizione della gola nella chiesa di San Giovanni Battista
4 febbraio 2026 San Biagio, a Giovinazzo l'antico rito della benedizione della gola nella chiesa di San Giovanni Battista
Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona
4 febbraio 2026 Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona
AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti
4 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti
In Concattedrale celebrata la Presentazione del Signore - FOTO
3 febbraio 2026 In Concattedrale celebrata la Presentazione del Signore - FOTO
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.