Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro

Metropolis Group annuncia l'apertura ufficiale delle iscrizioni a 50 percorsi formativi gratuiti nell'ambito dell'Avviso 3 GOL/2023, parte del Programma Nazionale GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.L'iniziativa, finanziata con fondi pubblici, offre formazione gratuita in diversi settori professionali, con l'opportunità per i partecipanti di ricevere un'indennità di frequenza fino a 700 euro.I corsi, della durata compresa tra 50 e 200 ore, sono progettati per sviluppare competenze pratiche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Le aree tematiche includono:Marketing e comunicazione digitaleInformatica e nuove tecnologieSettore socio-sanitarioRisorse umane e molto altroLe lezioni saranno svolte in presenza, presso la sede accreditata di Metropolis Group, via alba 2/1 - 2/14 Molfetta, con docenti qualificati e supporto personalizzato.I percorsi formativi sono rivolti a:DisoccupatiBeneficiari di NASpI, ADiS-Coll o Reddito di CittadinanzaGiovani NEETLavoratori fragili, in condizione di svantaggio o coinvolti in crisi aziendaliL'accesso è subordinato a iscrizione al programma GOL tramite i Centri per l'Impiego.L'obiettivo dell'iniziativa è facilitare il reinserimento lavorativo, l'aggiornamento professionale e il potenziamento delle competenze chiave richieste dalle imprese.Per ricevere informazioni sui corsi attivi e avviare la procedura di iscrizione, è possibile contattare Metropolis Group ai seguenti recapiti:Sede organizzativa: Metropolis GroupEmail: formazione@metropolisconsorzio.itSito web: www.metropolisconsorzio.itLe iscrizioni sono aperte: posti limitati!