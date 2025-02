Stasera c'è la Notte Luminosa del Liceo "Spinelli": il programma

Il primo turno

Si terrà questa sera, 13 febbraio, la, un modo per osservare da vicino e conoscere meglio i ragazzi e le ragazze che hanno scelto di perpetrare la grande tradizione di un istituto storico.Dalle 18.00 alle 22.30 spazio all'arte, alle lettere, alla musica, al canto, alla danza ed al teatro, con spettacoli e laboratori a cui si potrà assistere a gruppi. Genitori, nonni, parenti e semplici cittadini sono tutti invitati per scoprire come batte forte il cuore di un istituto che ha formato generazioni di classi dirigenti giovinazzesi. Per tutta la durata della rassegna sarà possibile inoltre visitare la mostra di strumentazione scientifica in Aula 5, curata dalle docenti Salerno e Triggiani ed in Aula 10 "ElaboriAMO", laboratorio seguito dal prof. Losito.Si inizia dunque alle 18.30 con l'accoglienza nel Salone d'ingresso del Liceo "Spinelli". I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco, Michele Sollecito, mentre gli onori di casa saranno fatti dal preside, il professor Carmelo D'Aucelli. Con loro Maria Pia Stallone dell'Associazione Genitori del Liceo. L'introduzione a quanto accadrà di lì a poco sarà a cura della prof.ssa Patrizia Petta, vicepreside e pilastro del Liceo "Spinelli" ormai da diversi anni.Dalle 18.30 alle 18.45 ci sarà l'esibizione della School Band ed il Chorus Pontificiorum con laboratori musicali dei professori Digiaro e Nisio.Poi dalle 19.00 alle 19.20, in Aula 12 ci sarà "Un canto alla vita", laboratorio a cura delle prof.sse Caccavo ed Ursi, mentre in contemporanea in Aula 9 si svolgerà "Vietato morire!", un interessante laboratorio teatrale curato dalla prof.ssa Sciancalepore.A seguire in Aula 6 ed in Aula 8 ci saranno in contemporanea rispettivamente "Una notte al museo", laboratorio artistico a cura delle docenti Cascione e Macina, e "O Ulisse lento a tornare...", ancora teatro messo in scena sotto il coordinamento della prof.ssa Mastropierro.Dalle 19.50 alle 20.10 spazio in Aula 7 a "Shine brighter!" , spettacolo artistico-coreutico seguito dalla prof.ssa Mvukive.La seconda fase partirà alle 20.15, ancora una volta con una doppia proposta in contemporanea: "Una Notte al museo" in Aula 6 e "Ulisse lento a tornare..." in Aula 8.Dalle 20.40 alle 21.00 nuovamente spazio ad "Un canto alla vita" e "Vietato morire!", il primo laboratorio in Aula 12 ed il secondo in Aula 9. Si chiude in Aula 7 alle 21.05 con "Shine Brighter!".Nell'Aula immersiva, dalle 21.30 alle 22.00 spazio a "E tu...? Come stai?", nuovo lavoro teatrale a cura dell'attore, regista ed autore Damiano Francesco Nirchio e della prof.ssa Ciciriello.Nuova esibizione della School Band alle 22.10 sino alle 22.30 circa, quando i ragazzi e le ragazze potranno finalmente rilassarsi e divertirsi con un DJ set.