Il 13 febbraio a Giovinazzo c'è la Notte Luminosa del Liceo "Spinelli"

L'hanno battezzatae sarà un'occasione unica per conoscere da vicino chi sono i ragazzi e le ragazze che lo frequentano, lo popolano, lo vivono e lo amano. Un luogo simbolo della formazione e della cultura a Giovinazzo, da preservare e custodire affinché continui ad essere l'inesauribile fucina di professionalità e classi dirigenti che è sempre stato nella sua lunga storia.Di seguito il comunicato che spiega cosa sia la Notte Luminosa.«Studenti e docenti del "Liceo M. Spinelli" (dotato degli indirizzi Classico, Scientifico tradizionale e Scienze Applicate, sede associata dell'I.I.S.S. "Amerigo Vespucci" di Molfetta, diretto dal Dott. Carmelo D'Aucelli), fiore all'occhiello del territorio e delle città limitrofe, e spazio di "Vita" e di "Bellezza" per intere generazioni di adolescenti,vi proietteranno nella magia di una Notte Luminosa, fra quegli ambienti in cui quotidianamente vivono ansie e aspettative, stimoli faticosi ma gratificanti, condivisione e sfide personali.Questain cui il senso più autentico della comunicazione e dell'energia creativa si sostanzia di parole, gesti e musica, voci e vibrazioni dell'anima, è coordinata dalla professoressa Patrizia Petta, Secondo Collaboratore del D.S. e Responsabile di Plesso, con l'ausilio dei docenti e la gioiosa partecipazione degli studenti, e si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo e della collaborazione dellGli stessi luoghi, in cui la preparazione delle performance è diventata, in questi mesi, l'espressione, nella sua forma più pura, dei singoli talenti, nel loro linguaggio emotivo, gestuale e teatrale, si disveleranno, nella cornice emozionale di un cielo stellato, come scenario sentimentale e sensoriale, che condurrà pubblico e protagonisti attivi nel magico stupore di una Notte Luminosa, idealizzazione ed interiorizzazione di emozioni contrastanti, in cui sogno e realtà si nutrono l'uno dell'altra.Il "Liceo M. Spinelli" diventerà, nello spazio di una Notte, portale di un forte turbinio emotivo e proiezione di pennellate e sfumature contrastanti, che costituiranno il leit motiv dei singoli laboratori, come nel capolavoro pittorico di Vincent Van Gogh, la Notte Stellata sul Rodano, uno dei quadri più noti della tradizione pittorica occidentale, da cui prende spunto la dimensione ossimorica e onirica dell'evento. Unendo buio e luce, entusiasmo e malinconia, sogno e realtà, prenderanno vita le varie sfumature dell'anima, nella consapevolezza che, come scrisse lo stesso Van Gogh in una lettera al fratello, annunciandogli la sua nuova opera, "Spesso… la notte è più viva e più riccamente colorata del giorno". Gli alunni del liceo "M. Spinelli" con le loro performance coinvolgeranno la cittadinanza, le famiglie e le scolaresche delle scuole territoriali e limitrofe, in un momento di riflessione ed emozione corali».