Il sindaco di Giovinazzo ripulisce le piazzole nei pressi degli svincoli. Con lui gli autisti comunali

Ieri mattina, 17 giugno, il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha ripulito dalle bottiglie lanciate dalle autovetture alcune piazzole spartitraffico e la zona adiacente alcunenei presso dello svincolo Giovinazzo Sud, prima del ponte che permette di immettersi sulla provinciale per Bitonto.Il gesto spontaneo, con cui Depalma ha inteso dare il buon esempio alla cittadinanza, è divenuto ancor più particolare perché con lui, guantoni e bustoni al seguito, c'erano i tre autisti comunaliUn'esperienza che il sindaco intende ripetere.«Non salviamo il mondo da soli - ha scritto- ma possiamo fare piccole cose per renderlo migliore. Stamattina con gli autisti Gabriele, Saverio e Michele abbiamo cominciato a ripulire le piazzole degli svincoli e alcune aree attigue allo svincolo Giovinazzo sud.Non era un loro dovere contrattuale quello di accompagnarmi ma hanno sentito il dovere morale di fare qualcosa di bello pet la nostra città.Abbiamo raccolto vetro e plastica che porteremo al nostro CCR comunale. Non appena avrò del tempo, torneremo a pulire perché la stupidità umanan sconfinata come la quantità di rifiuti lasciati dalle auto di passaggio. Ma noi siamo come le formiche. Piccole ma instancabili. Se possibile siate formichine anche voi e aiutateci a ripulire la città», è stata la sua conclusione.