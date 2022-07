Lavori in corso: 5km di code tra Santo Spirito e Giovinazzo

Mattinata da incubo per autotrasportatori ed automobilisti nel tratto tra le uscite della strada statale 16 bis train carreggiata Nord.dovute a lavori di manutenzione del manto stradale poco dopo il distributore ENI. L'ingresso in statale dallo svincolo Santo Spirito è stata interdetto per diverse ore dal personale Anas. Il traffico, intorno alle 13.30, era ancora molto rallentato.I lavori dovrebbero terminare in giornata.Massima prudenza, poi, dopo Giovinazzo Nord, dove il fumo propagatosi dall'incendio dell'ex parco divertimenti dben visibili sino a Santo Spirito, hanno invaso la carreggiata ( qui l'articolo ).