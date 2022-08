Il programma della Festa Patronale 2022 in onore di Maria SS di Corsignano

11 AGOSTO

12 AGOSTO

13 AGOSTO

14 AGOSTO

15 AGOSTO

16 AGOSTO

17 AGOSTO

18 AGOSTO

19 AGOSTO

20 AGOSTO

21 AGOSTO

22 AGOSTO

27 AGOSTO

28 AGOSTO

Fitto il programma varato dal Comitato Feste Patronali, guidato dal presidente Nicola Mastrototaro, per i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. Ieri vi abbiamo raccontato del calendario di celebrazioni liturgiche ( clicca qui per l'articolo ) .Questa sera, 11 agosto, primo giorno di Novena, alle 19.30 ci sarà la santa messa in Concattedrale animata dalla comunità parrocchiale di San Giuseppe. Ma alle 19.00 si apriranno di fatto i festeggiamenti con il lancio di razzi in località Trincea. Alla stessa ora ci sarà il giro della Bassa Musica "Città di Giovinazzo" per le strade dei quartieri e l'inaugurazione della mostra "Arte in cripta" nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.Messa alle 19.30 animata dalla comunità parrocchiale di Sant'Agostino.Alle ore 8.00 è prevista la raccolta straordinaria di sangue presso la sede della Fratres "Luigi Depalma" di Giovinazzo. Alle 19.30 Santa Messa in Cattedrale animata dai Frati Cappuccini, mentre alla stessa ora in Sala San Felice sarà inaugurata la mostra di stemmi dei casati nobiliari a cura della Pro Loco Giovinazzo. La mostra resterà visitabile sino al 17 agosto.Alle 19.30 consueta Novena e messa in Cattedrale, animate dalla comunità parrocchiale dell'Immacolata.Dalle 20.30 alle 22.30 ci sarà la Veglia dell'Assunta con adorazione del SS Sacramento, con la riflessione comunitaria affidata al gruppo di Rinnovamento dello Spirito. Infine, alle 23.00, in piazza Porto sarà celebrata una santa messa per i residenti del quartiere alla vigilia della festa dell'Assunta.Alle ore 8.00 - Fiera dell'Assunta in piazzale Salvo D'Acquisto (area mercatale).Solennità dell'Assunta, titolare della Concattedrale, ci saranno quattro messe: alle 6.30, alle 10.30, alle 19.30 e quella suggestiva delle 22.30.Messe ai soliti orari: 6.30, 9.00, 19.30 e 22.00. La celebrazione eucaristica vespertina sarà animata dalla comunità parrocchiale di San Domenico.Messe in Cattedrale sempre alle 6.30, 9.00, 19.30 e 22.00.Alle 19.30 messa in Cattedrale animata da diverse associazioni locali. Alle 20.00, in piazza Vittorio Emanuele II ed in Cala Porto, XXIX edizione del Palio dei Rioni Gamberemo. Alle 20.30, poco prima della partenza della gara, saranno accese le luminarie.Messe in Cattedrale sempre alle 6.30, 9.00, 19.30 e 22.00.Dalle 18.00 - Villaggio medievale in piazza Duomo, a cura della Pro Loco Giovinazzo.Ore 19.00 - Lancio di razzi pirotecnici in località Trincea.Ore 19.30 - Triduo Solenne predicato da fra' Francesco Neri, ofm dei cappuccini.Ore 21.15 - Piazza Vittorio Emanuele II - concerto "Tributo italiano".Memoria liturgica di Maria SS di CorsignanoOrari sante messe in Cattedrale 6.30, 9.00, 19.30 e 22.00.Alle 19.30 ancora Triduo predicato da fra' Francesco Neri, ofm dei cappuccini. Santa Messa animata da gruppi ed associazioni cittadine.Ore 21.00 - Traslazione del Manto della Madonna. Su via Marina, alle spalle di Palazzo di Città, deposizione di una corona in memoria del marinai deceduti. Il corteo sarà accompagnato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". Raduno nei pressi della sede del Comitato Feste alle 20.30.21.30 - In piazza Vittorio Emanuele II, concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese "Musiche da Oscar - Omaggio ad Ennio Morricone".Ore 1.00 - Giro per le vie della Bassa Musica "Città di Giovinazzo".Alle 6.00 la messa nella chiesetta del Padre Eterno; alla stessa ora partirà dalla Concattedrale un pellegrinaggio verso il Casale di Corsignano, dove sarà celebrata la santa messa, presieduta dal Vescovo, S. E. Mons. Domenico Cornacchia. Sarà presente tutto il clero cittadino. Alle 19.30 la messa vespertina in Cattedrale.Ore 19.30 - 53° Corteo Storico organizzato dalla locale Pro Loco con la partecipazione del gruppo degli sbandieratori "Nzegna" di Carovigno (BR) e Milites "Friderici II" di Oria (BR). Percorso con partenza dall'IVE, passaggi in via Cappuccini, via Marziani, via Balilla, piazza Sant'Agostino, via Marconi, via Sasso, via Bitonto, piazza Vittorio Emanuele II.Orari sante messe in Cattedrale 6.30, 9.00, 19.30 e 22.00.Ore 8.00 - Spettacolo pirotecnico diturnoOre 9.00 - Giro per la città dell'Orchestra di Fiati "F.Cortese" diretta dal M° Pasquale Turturro.Ore 11.00 - Piazza Umberto I - Matinée musicale ancora della stessa formazione musicale.Ore 11.00 - Solenne Pontificale in Cattedrale, presieduto da Mons. Domenico Cornacchia. Al termine, discesa dell'edicola della Madonna di Corsignano alla presenza della autorità civili e militari, del clero cittadino e delle confraternite.Ore 22.00 - Esibizione in piazza Vittorio Emanuele II dell'Orchestra di Fiati "F. Cortese" diretta dal M° Pasquale Turturro.Ore 23.30 - Spettacolo pirotecnico in località Trincea a cura della "Pyrotek Italia" di Apricena (FG).Ore 0.00 - ripresa del concerto in piazza Vittorio Emanuele II.Ore 9.00 santa messa in Concattedrale e giro per le strade della città della Grande Orchestra di Fiati "G. Ligonzo" di Conversano.Ore 10.00 - Adorazione personale in Cattedrale.Ore 11.00 - in piazza Umberto I, matinée della Grande Orchestra di Fiati "G. Ligonzo" di Conversano.Ore 18.00 - Esposizione del SS Sacramento e adorazione in Cattedrale.Ore 19.30 - Canto solenne dei Vespri e benedizione eucaristica.Ore 20.00 - Esecuzione di brani tratti da celebri arie di opere da parte della Grande Orchestra di Fiati "G. Ligonzo" di Conversano diretta dal M° Angelo Schirinzi.Ore 20.30 - Rientro del Manto della Madonna all'Istituto San Giuseppe.Ore 23.00 - in piazza Vittorio Emanuele II - estrazione biglietti vincenti della lotteria.Ore 23.30 - Spettacolo pirotecnico in località Trincea.Ore 0.00 - prosecuzione del programma musicale in piazza Vittorio Emanuele II.Alle 19.30 - Riposizionamento dell'Edicola della Madonna in Concattedrale sull'altare maggioreOre 8.00 - Giornata speciale della donazione del sangue nella sede del gruppo Fratres di Giovinazzo, in via Marconi, 9.