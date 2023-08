Il Premio Dea Ebe ad Agostino Picicco

Si è svolta a Canosa, presso le Cantine "Nicola Rossi – Costantinopoli", la sedicesima edizione del, ideato e organizzato dal patron Saverio Luisi e condotto dalla giornalista Marilena Farinola.L'evento è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, dalla Sesta Provincia BAT e dalla Fondazione Archeologica Canosina. La serata-spettacolo è stata impreziosita dall'intrattenimento musicale (live con piano, violino e voce) del soprano Monica Paciolla e dalla comicità del cabarettista Gianfranco Finocchi.In questa edizione illa dea della bellezza e dell'eterna giovinezza - attribuito ad esponenti della cultura, della società civile e delle professioni - è stato conferito al giovinazzeseper i suoi ruoli e le sue pubblicazioni.Il Premio, dedicato alle eccellenze del Sud per promuovere il territorio pugliese, costituito da un quadro raffigurante la dea Ebe, dipinto da Caterina Cannati, ha visto tra i premiati anche l'international dancer pugliese Roberta Di Laura, l'attrice e conduttrice del Gruppo Norba Agata Paradiso, l'Associazione ANT e il manager ingegner Nunzio Valentino.All'atto del conferimento del Premio,si è detto grato agli organizzatori per essere stato individuato quale persona meritevole, e imbarazzato per un riconoscimento così prestigioso: «non penso a me come ad una "eccellenza", ma come ad una persona che si impegna con passione e precisione negli incarichi che svolge, cercando di dare un messaggio positivo nel segno della umanità che tutti ci accomuna e che va sempre richiamata e valorizzata. Mi piace considerare questo Premio come una attestazione per rimarcare e soprattutto rinsaldare il legame con la mia regione d'origine».