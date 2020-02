Il mare d'inverno a Giovinazzo (FOTO)

7 foto IL MARE D'INVERNO

Il maestrale ha pian piano lasciato spazio alla fortissimache da oltre 24 ore sta sferzando tutto il litorale pugliese.Il mare in inverno è anche ciò che vedete nei nostri scatti, che ritraggono ila Ponente: impeto, impressionante forza e grigio scuro che specchia un cielo minaccioso. Il vento squarcia il cielo e si ripropongono di tanto in tanto sprazzi di un azzurro intenso, terso. Il contrasto tra la luce e l'ombra diventa materia per i fotografi e porta alla mente versi poetici e tele d'autore.La tramontana si proporrà ancora oggi,, come la grande protagonista di una giornata caratterizzata prevalentemente da cieli sereni, con temperatura ancora fredde, che si assesteranno tra ia, ma la percezione sarà sempre vicina o sotto lo zero termico. Umidità, è l'unica buona notizia, fortunatamente contenuta.Venerdì il vento ritornerà acol maestrale a farla da padrone. Il tutto si placherà solo nel fine settimana, quando le massime torneranno dapprima a toccare gli 11° e poi, grazie a correnti meridionale, anche