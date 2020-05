Il mare continua a spiaggiare tartarughe

spiaggiata nel nostro mare. È stato rinvenuto ieri mattina (ormai privo di vita) nei pressi del, sul lungomare di Ponente, l'ennesimo esemplare morto al largo e spinto a riva dalle mareggiate degli ultimi giorni.La carcassa, che ha una lunghezza del carapace di 60 centimetri, è arrivata a riva già morta, trascinata dalle correnti marine: l'animale, morto da almeno un mese e in avanzato stato di decomposizione, è stato ispezionato dai volontari del, arrivati sul posto assieme ai militari dell', allae ai veterinari dell'Non si tratta, purtroppo, del primo caso di animali marini spiaggiati e già deceduti:. Sulla tartaruga marina saranno effettuati dagli esperti i rilievi antropometrici per cercare di capire le cause del decesso. «Il ritrovamento delle tartarughe marine è una conseguenza delle forti mareggiate dei giorni scorsi - spiega-. Le cause? In primis l'interferenza con la piccola pesca, quella che utilizza le reti da posta».Benché sia la tartaruga più comune,è purtroppo una specie fortemente minacciata in tutto il Mediterraneo e ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. E questo ennesimo spiaggiamento deve far riflettere sulle condizioni dell'intero ecosistema marino.