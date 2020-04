Il Gruppo Maiora Despar dona 400 buoni spesa dal valore di 5 euro

Un gesto semplice ma carico di significato in un momento davvero duro per molte famiglie. Ild ha donato questa mattina, 9 aprile,l'uno al Comune di Giovinazzo«Un sentito grazie - ci ha detto il Sindacoraggiunto telefonicamente- a tutti coloro i quali stanno donando beni di prima necessità e a coloro che stanno facendo donazioni al conto aperto per l'emergenza. Mi piace sottolineare come ci sia unità in questo e in molti, ciascuno nelle proprie possibilità, donano quel che possono, quel che hanno. Oltre ai gruppi come Maiora, presenza importante sul nostro territorio, ci sono anche semplici cittadini che stanno facendo la loro parte. Mi viene in mente una donna che sta cucendo mascherine per uso civile in casa, gesto autentico e bellissimo. Non dobbiamo tuttavia sederci - ha chiosato il primo cittadino di Giovinazzo - perché c'è tanto bisogno in diversi settori della nostra vita, sconvolti da questa crisi sanitaria e sociale».Chiunque volesse fare donazioni, è bene ricordarlo, può farlo cliccando qui: https://m.me/Cittadigiovinazzo