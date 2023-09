Despar Centro Sud lancia il nuovo concorso “Gioca con Pino & Vinci con Despar”

Torna ilsocial proposto da Despar Centro Sud sui profili Facebook e Instagram:è rivolto alla community online, cresciuta considerevolmente e strategicamente importante per amplificare e valorizzare le iniziative Maiora.Per questo motivo, Despar Centro Sud lancia un concorso conin palio e due meccaniche di gioco differenti sul sito www.desparconcorsi.it: una coinvolge un, al termine del quale si può già partecipare all'estrazione, l'altra invece prevede unacon spesa minima. A prescindere dalla vincita, quest'ultima modalità permetterà l'accesso allacon 8 super premi in palio.Il vero fiore all'occhiello di questa iniziativa è ildegli oltre 30.000 premi direttamente nei punti vendita: una volta che il consumatore è risultato vincitore, può organizzare il proprio ritiro nel punto vendita di fiducia comodamente e senza attese, tramite un apposito software di booking & ticketing, direttamente dal sito. In tal modo, anche l'operatività all'interno dei punti di vendita diviene più efficace.Tra gli obiettivi di questo concorso, quindi, c'è sicuramente quello della, utile ad instaurare un rapporto emotivo e di fiducia e spronare all'utilizzo dellee della: quest'ultima, infatti, si può inserire in fase di registrazione, e pertanto consentirà di monitorare l'effettivo successo del concorso, anche grazie alle preziose analisi elaborate dal CRM, per elaboraresempre più efficaci. Inoltre, ampliando sempre di più il seguito sui canali social, sarà possibile veicolare ad unasempre più grande lee idell'insegna.L'obiettivo di iniziative come questa, dunque, è quello di coinvolgere la clientela, affinché possa sentirsi sempre a casa e parte di una: quella di«I nostri canali social rappresentano strumenti versatili e incisivi per dare voce al nostro marchio e alla nostra rete nel centrosud – spiega, responsabile comunicazione Maiora srl – Questo concorso è finalizzato al rafforzamento del legame con la community e all'amplificazione della brand awareness. Vogliamo fidelizzare i consumatori, permettendo loro di intensificare la presenza nei nostri store. Durante gli anni scorsi i nostri concorsi ci hanno permesso di ampliare il seguito social sempre di più: nel 2021 abbiamo raggiunto oltre 300.000 utenti, nel 2022 abbiamo sfiorato i 400.000. Dopo il successo dei concorsi a premi per la festa del papà e della mamma, siamo determinati non solo a replicare, ma soprattutto a superare i successi e risultati ottenuti, su entrambe le piattaforme Despar Centro Sud, ovvero Facebook e Instagram».