Il giovinazzese Fabio Scaravilli sul set del nuovo film di Giulio Base

Fabio Scaravilli racconta il set

Il set cinematografico è diventato familiare per lo stuntman, originario di Giovinazzo,che con disinvoltura sa ben inserirsi in contesti differenti tra loro e farsi apprezzare per le sue potenzialità relazionali, comunicative e recitative. Le esperienze che ha svolto in campo cinematografico negli anni passati gli hanno permesso di trovare nuove porte aperte e con orizzonti sempre più rilevanti.È il caso della recente esperienza sul set che lo vede tra i co-protagonisti di una produzione cinematografica, dal titoloil cui regista è, noto sceneggiatore, attore e produttore cinematografico. Noi siamo fans di Fabio Scaravilli, questo lo abbiamo già dimostrato nel passato, e non appena ci giunge qualche news eccoci qui "sul pezzo" a parlare con lui che, con slancio, dedizione, semplicità e umiltà ha vissuto esperienze formative che non capitano a tutti. Fabio nella costruzione garbata ed educata dei rapporti professionali ha sempre saputo essere opportuno e, per il suo modo di fare, ha guadagnato la stima di personalità del mondo del cinema che gli sono amiche, anche dopo l'esperienza vissuta sul set. Abbiamo incontrato il noto stuntman che innanzitutto ha ringraziato Giovinazzo Viva per l'attenzione a lui rivolta, abbiamo cercato di saperne di più circa l'esperienza affrontata sul set del film " Il Maledetto", pellicola dai contenuti forti che appassionerà il pubblico. Il film, ispirato al "Macbeth" di William Shakespeare, ambientato nella nostra epoca, è stato acclamato, alla sua prima presentazione alla Festa del Cinema di Roma, dove il pubblico gli ha tributato applausi e ovazioni; è stato proposto in pochissime sale cinematografiche d'essai, ora finalmente è per tutti perché dal 3 maggio si potrà vedere su RaiPlay. Questo nuovo lavoro del regista Giulio Base è stato girato interamente in Puglia, tra il Gargano (Mattinata e Manfredonia) e il Salento (Tenuta Carrisi e altri luoghi splendidi).«Tra qualche giorno, uscirà finalmente il film di Giulio Base "Il Maledetto "; si tratterà di un secondo battesimo per me con il regista Giulio Base, conosciuto nel 2018 sul set di "Bar Giuseppe", pellicola che mi diede modo di conoscere un immenso attore, Ivano Marescotti, scomparso nel 2023 e che io ricorderò sempre per il valore professionale. Fu quella una bella occasione per me, ebbi modo di conoscere meglio il regista Giulio Base che mi affidò un piccolo ruolo da attore stuntman; poi avendo avuto modo di approfondire la conoscenza, si può dire che "mi ha scoperto", dandomi un ruolo da attore co-protagonista stuntman nella pellicola " Il Maledetto"- ha affermato lo stunt-man di Giovinazzo. Di questo lungo set, noi impegnati per mesi di riprese, giorni, notti, albe e tramonti infiniti, ho una miriade di ricordi belli ma uno, senza dubbio, è stato trovarsi immerso in un compito forse non alla mia portata, perché si, è vero sono anni che lavoro come stuntman- "acrobata cinematografico", ma mai mi sarei aspettato di trovarmi seduto attorno ad un grande tavolo con un ruolo così importante a leggere e studiare il copione. Sono sincero- ha proseguito Fabio Scaravilli- il regista Giulio Base prima di essere un grande regista è un grande uomo. Io ricordo le mattine di pausa dove mi allenavo di boxe o di ginnastica, veniva con me, ma ricordo alcune scene belle impegnative dove semplicemente mi ha guardato e detto "so che è difficile per te immedesimarti, non essendo tu un attore, ma la cosa che mi ha affascinato di te è la tua naturalezza, procedi tranquillamente, ci riuscirai. Sii te stesso, e andrà bene". Tra i ricordi legati al set, ci sono i consigli del buon Nicola Nocella, (originario di Terlizzi e cresciuto a Corato), attore indiscusso e protagonista del film, con cui ho avuto una super complicità e affinità sia sul set che fuori. Ho anche stretto rapporti indissolubili con Ileana D' Ambra, Samuele Carrino e Giovanni D' Addario con cui capita ancora di sentirsi. Il mio grazie unico e speciale, ricco di sincera riconoscenza, va al regista Giulio Base che ha creduto in me», ha concluso Fabio Scaravilli.