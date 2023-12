Fabio Scaravilli nella fiction "Il metodo Fenoglio": in milioni davanti alla tv

Un clamore mediatico e positivi consensi hanno accompagnato la messa in onda della scena, dai contenuti forti, tratta dalla terza puntata della fiction Raiandata in onda domenica 10 dicembre, in cui è apparso il nostro concittadinoLa fiction è tratta da un romanzo di Gianrico Carofiglio ed ha visto tra i protagonisti Alessio Boni e il baresissimo Paolo Sassanelli, tra i più apprezzati dalla critica.L'avevamo annunciato nelle scorse settimane, la curiosità mista a sorpresa di molti è stata tanta perché vedere Fabio Scaravilli in una scena di una delle produzioni televisive più importanti di questa stagione è stata una bella emozione. "U rizz", così si chiama il suo personaggio, è andato sul piccolo schermo in una scena in cui, su una spiaggia di Mola di Bari, è giustiziato (da Michele Venitucci) perché ha collaborato con le forze dell'ordine fornendo informazioni utili a sgominare il traffico di stupefacenti.I brividi sulla pelle per la mamma Rosa e per sua sorella Erica, perché l'impatto visivo della scena ha fatto loro un effetto particolare.Ne abbiamo parlato proprio con Fabio Scaravilli.«Innanzitutto, ringrazio GiovinazzoViva e tutti i lettori per l'attenzione a me rivolta - ci ha detto - Che dirvi? Avete visto tutti la scena, è una scena forte e lunedì sera nel rivederla mi son fatto due risate, perché pensavo già ai commenti della gente, degli amici e della famiglia nel vedere quelle immagini. Per me è normalità, passatemi il tono ironico: oramai sono più abituato a morire che a vivere. Noi stuntman o acrobati cinematografici, come alcuni ci definiscono, siamo spesso chiamati ad interpretare queste scene.Nella fiction "Il metodo Fenoglio" - ha proseguito Scaravilli - il mio team Ea Stunt e tutti i mie colleghi, oltre che amici, sono presenti anche in altre scene, tipo il pestaggio nel carcere e in tutte le scene violente; siamo così abituati a far il nostro lavoro che non proviamo quasi più emozioni nel girarle».La nostra curiosità si è soffermata su quante volte è stata girata la scena nella quale c'è, tra gli altri. un talento notevole della nostra terra: Michele Venitucci. Scaravilli ce ne ha parlato svelandoci alcuni retroscena:«Abbiamo girato la scena a prima mattina e dopo alcuni scambi tecnici con il mio "stunt coordinator" ,Mauro Aversano, sono entrato in scena e dopo averla provata con gli attori e concordato due tecnicismi con uno degli attori protagonisti, in questo caso il grande Michele Venitucci, mio caro amico, l'abbiamo girata bene e come si dice: "buona la prima", grazie ad una super intesa sul set. Devo concordare con voi che Michele Venitucci è un grande attore pugliese, anzi barese, lo stimo molto, è un buon amico. Noi ci siamo già conosciuti tempo fa su altri set, quasi dieci anni fa e da quel momento siamo rimasti in ottimi rapporti.Mi viene da sorridere - ha continuato Scaravilli - nel ricordare che quando Michele Venitucci seppe che lo stunt a cui doveva sparare sarei stato io, ci rimase male un attimo; poi subito iniziammo a ridere e a scherzare vista la confidenza amichevole. Anche di questa esperienza porterò un bel ricordo, appena possibile, senza spoilerare più di tanto, vi racconterò delle mie nuove esperienze sul set», ha concluso lo stuntman giovinazzese.Il finale di stagione della fiction Rai ha superato il "Grande Fratello", in onda su Canale 5. "Il metodo Fenoglio – L'estate fredda", è stata infatti seguita da 3.197.000 spettatori pari al 18.1% di share, mentre il reality Mediaset ha totalizzato 2.905.000 spettatori, con uno share del 22.4%. La sfida in termini di ascolti tv è stata vinta, quindi, dalla serie televisiva in onda su Rai Uno.