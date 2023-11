Fabio Scaravilli nella fiction "Il metodo Fenoglio"

Note sulla fiction

La nostra intervista a Fabio Scaravilli

Sul set lo conoscono tutti come "'U rizz", sul suo camerino c'è scritto proprio così, perchéi capelli ricci li ha davvero e la sua popolarità sui vari set cinematografici è cosa nota.Si tratta di uno dei giovinazzesi per cui essere orgogliosi. La sua cordialità ed educazione nel modo di porsi gli hanno permesso di stringere amicizie importanti con attori e registi. Eccoci qui, dunque, a parlare del suo nuovo impegno sul set, questa volta nella fiction Rai dal titolo, girato in buona parte a Bari e nella sua Area Metropolitana e che vedrà quale protagonistaLa nuova e attesa fiction di Rai Uno, tratta dai romanzi pubblicati da Einaudi e scritti da Gianrico Carofiglio, ex magistrato e co- sceneggiatore della serie tv, prenderà il via lunedì 27 novembre.Il personaggio del maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio è interpretato da Alessio Boni; nell'ampio cast, tra gli altri, Giulia Bevilacqua e i due attori pugliesi Paolo Sassanelli e Michele Venitucci.La fiction, girata nel 2022 tra Sabaudia e la Puglia, in particolare a Mola di Bari e a Bari, è stata presentata, con grande successo di pubblico e di critica, al BiFest nel marzo 2023 nello scenario del teatro Kursaal Santalucia di Bari dove sono state proiettate le prime due puntate alle quali ha presenziato lo scrittore Carofiglio.Ormai ci siamo, le puntate della fiction Rai dal titolo "Il Metodo Fenoglio" stanno per andare in onda, non nascondo l'emozione. Grazie al mio team, Ea Stunt di Roma, non smetterò mai di ringraziarli, e ai fratelli Emiliano e Alessandro Novelli ho avuto l'opportunità di prendere parte a questo set che ha una notevole rilevanza sia per i contenuti, sia per la regia, la produzione e il cast.Il ricordo particolare è che su questo set ero seguito dallo stunt coordinatore Mauro Aversano e ritengo che siamo stati impeccabili come sempre. Sul set ho interpretato il ruolo di un giovane spacciatore, altro non mi è consentito dire, non posso spoilerare, perdonatomi. Non so quando andrà in onda la puntata in cui ci sarò io, pertanto dovrete vedervi tutte le puntate e sono sicuro che la fiction vi piacerà, è un ottimo prodotto televisivo (sorride...).Sì, ovviamente ho conosciuto Alessio Boni. Ritengo sia un grande professionista, un uomo umile, simpatico e molto disponibile.Esatto, le storie del maresciallo Fenoglio sono tratte dai romanzi di Carofiglio e chi le avesse lette, sa che si tratta di romanzi gialli, avvincenti, certamente ottimi libri. Sono certo sia una fiction che in tanti seguiranno e credo non se ne pentiranno.Ogni esperienza ti trasmette qualcosa; di questa esperienza mi resterà il ricordo di una bella scena girata all'alba in riva al mare, ma non solo. Infatti ricorderò anche tanta gente fantastica che lavora bene per far sì che tutto questo diventi possibile. Un aspetto da non trascurare.La partecipazione al mio ultimo set riguarda un film ambientato in un'epoca oramai lontana, tutto in abiti storici e girato interamente in montagna. Tra qualche tempo potrò comunicarvi altre informazioni a riguardo.