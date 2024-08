È il giorno di Maria SS di Corsignano: tutto il programma domenicale

Giovinazzo è in festa per la Santa Patrona, Maria SS di Corsignano. Fittissimo il programma domenicale che culminerà con la processione che partirà dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta alle ore 19.00.

Di seguito, dunque, il programma intero della domenica della Festa:



18 agosto - Festa esterna in onore di Maria SS di Corsignano

Sante Messe alle 6.30, 8.00, 9.00;

Ore 9.00 - Spettacolo pirotecnico diurno;

Ore 9.30 - Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese";

Ore 11.00 - Pontificale presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, concelebrata dal clero cittadino, alla presenza delle istituzioni locali

Al termine discesa della Sacra Edicola contenente l'icona della Vergine (diretta streaming sulle pagine social del Comitato Feste);

Ore 11.00 - Matinée musicale in piazza Umberto I a cura dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese" Città di Giovinazzo;

Ore 19.00 - Processione della sacra edicola per le vie della città. Partenza da via Marina, poi dal sagrato di San Domenico, Mons. Cornacchia impartirà la benedizione solenne alla città (diretta streaming pagine Comitato Feste. Video e gallery fotografica GiovinazzoViva);

Ore 22.00 - piazza Vittorio Emanuele II - esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese";

Ore 23.15 - Grandioso spettacolo pirotecnico a cura della "Maxima Fireworks" di Bitonto in località Trincea;

Ore 23.30 - Prosecuzione programma musicale in piazza Vittorio Emanuele II.