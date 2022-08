È il giorno di Maria di Corsignano: il programma della domenica della Festa

DOMENICA 21 AGOSTO - FESTA ESTERNA DI MARIA SS DI CORSIGNANO - IL PROGRAMMA

È arrivato il giorno più atteso. Quello in cui le famiglie si riuniscono e si ritrovano, in cui gli emigrati si stringono a coloro i quali non hanno mai lasciato la terra natìa, il giorno dedicato ai festeggiamenti solenni in onore di Maria SS di Corsignano.Il clou del programma domenicale varato dal Comitato Feste Patronali si avrà in due momenti distinti della giornata: alle 11.00, in Concattedrale di Santa Maria Assunta, per il Solenne Pontificale; in serata, dalle 19.30, per la solenne processione per le vie del centro storico ed in piazza Vittorio Emanuele II della sacra effigie.Dopo tre anni dall'ultima volta, Giovinazzo si appresta dunque a vivere una giornata di festa senza le restrizioni dovute alla pandemia.Ore 6,30 S. Messa in ConcattedraleOre 8,00 Località Trincea - Spettacolo pirotecnico diurno a cura della ditta "Pyrotek Italia srl" di Apricena – FoggiaOre 8,00 S. Messa in ConcattedraleOre 9,00 Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo diretta dal Maestro Pasquale Turturro Ore 10,00 S. Messa in ConcattedraleOre 11,00 Piazza Umberto I – Matinée musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo diretta dal Maestro Pasquale TurturroOre 11,00 Concattedrale - S. Messa Pontificale presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Domenico Cornacchia, concelebrata dal Clero cittadino, animata dal coro cittadino Al termine della S. Messa discesa dell'Edicola di Maria SS. di Corsignano e preparazione della stessa per la processione. - Diretta streaming sulle pagine Facebook: Comitato Feste Giovinazzo.Ore 22,00 Piazza Vittorio Emanuele II - Esibizione musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo diretta dal Maestro Pasquale Turturro Ore 23,30 Località Trincea – Grandioso spettacolo pirotecnico a cura della ditta "Pyrotek Italia srl" di Apricena – Foggia. Ore 24,00 Prosecuzione del programma musicale in piazza Vittorio Emanuele II dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo diretta dal Maestro Pasquale Turturro.