È il giorno delle Frecce Tricolori a Giovinazzo: tutte le info utili

L'attesa sta per finire.Giovinazzo celebrerà oggi idealmente la chiusura di una estate da ricordare costellata di eventi di portata nazionale. Ed oggi la ciliegina sulla torta con lo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori, visibile dal lungomare di Ponente.Noi proveremo a riassumervi tutto in questo articolo.L'esibizione in volo avrà inizio, alle ore 16.45 del 27 agosto, con una dimostrazione di soccorso in mare che vedrà impegnato un elicottero HH-139 dell'84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia.La manifestazione proseguirà con l'esibizione di un velivolo acrobatico CAP-231 pilotato dal Comandante Davide Borghi. A seguire vi sarà il sorvolo di un elicottero SH-90 della Marina Militare e la simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Il culmine del "Giovinazzo Air Show 2023" sarà rappresentato dall'esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori sui cieli dell'intero litorale, ben visibile soprattutto da Ponente. A dirigere le manovre acrobatiche, il Comandante T. Col. Stefano Vit.Lo spettacolo aereo sarà visibile da tutto il litorale di Ponente e da parte del centro storico e dai piani alti delle palazzine del centro urbano di Giovinazzo. La zona stampa sarà allestita nell'area detta dei Monaci Alti.Si potrà parcheggiare gratuitamente all'interno dell'area mercatale ed in altre cinque aree private limitrofe, nonché nel parcheggio del Famila Superstore lungo la strada statale 16 adriatica in direzione Molfetta. Le uscite della 16 bis per raggiungerle sono Giovinazzo Nord-Terlizzi e Cola Olidda. A 150 metri c'è il litorale.Da sud, per chi viene dalla statale 16 adriatica da Santo Spirito, il parcheggio più vicino è l'ex punto di primo intervento. Aree a pagamento e libere sonoSì, il lungomare Marina Italiana, a Ponente, sarà interamente interdetto al traffico da cala Porto sino alla Trincea dalle ore 7.00 del mattino e sino a cessata esigenza. Chi vorrà andare al mare potrà farlo o a piedi oppure parcheggiando nelle aree dei lidi riservate. Dalle stesse aree si potrà defluire entro le 13.30, altrimenti bisognerà attendere la fine dello spettacolo aereo ed il deflusso.All'interno del campo sportivo "De Pergola" sarà allestito il campo base per l'elisoccorso. I varchi saranno presidiati da forze dell'ordine e Polizia Locale che vigilerà su afflusso e deflusso. Ambulanze saranno dislocate sull'intero litorale di Ponente così come il personale del servizio 118.Sono previsti almeno 40mila spettatori da tutta la Puglia.