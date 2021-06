Il Covid fa altri 2 morti nel barese

Il dato pugliese attuale

Il dato a Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore 2 decessi per Covid-19, entrambi nell'Area Metropolitana di Bari. Il computo delle vittime in regione è così salito a 6642. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2272 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1024 Provincia di Taranto720 Provincia Bat673 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore sono emersi 59 contagi dall'analisi di 8323 tamponi, pari allo 0,70% del campione totale. Attualmente vi sono 3123 positivi al Sars CoV2 in Puglia e 2977 sono le persone che si stanno curando in casa in isolamento domiciliare. In ospedale sono ricoverate 146 persone e di queste 15 occupano posti letto in terapia intensiva.I guariti delle ultime ore sono 406 ed il totale è stato quindi aggiornato a 243541.I numeri a Giovinazzo sono cristallizzati al 24 giugno e raccontano di soli 2 positivi al virus sul territorio cittadino. I morti sono stati 17, il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano 91. I contagiati da inizio pandemia sono stati 1232 e 1213 sono stati i guariti.