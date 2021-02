Il Covid fa altre 37 vittime in Puglia. Ma è record di guariti: più di tremila in un giorno

La situazione attuale in Puglia

Il dato giovinazzese

La Puglia ha fatto registrare altre 37 vittime da Sars CoV2 nelle ultime ore, 19 nel barese. Il totale da inizio pandemia è quindi salito a 3.709, con 1.192 decessi nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Più che confortante invece il dato sui guariti, saliti a 98.484 da inizio emergenza sanitaria grazie ai 3.112 ufficializzati solo nelle scorse ore.Sono stati 844 i contagi da Covid-19 individuati dall'analisi di 10.033 test rinofaringei, pari all'8,41% del totale, una percentuale ancora doppia rispetto a quella nazionale, ferma al 4,77%.Il computo degli attualmente positivi in regione è sceso a 35.729 (-2.305 rispetto a mercoledì) e 1.442 tra di essi è ricoverato in ospedale. In questo numero sono compresi anche i 159 posti letto occupati in terapia intensiva. A casa si stanno curando 34.287 pugliesi (-2.277 nelle ultime giornate).Non è stato ancora aggiornato il dato di Giovinazzo sugli attualmente positivi: va quindi preso per buono quello dei 127 registrati al 14 febbraio, come confermato dal Comune. I guariti sono stati 574 sui 710 giovinazzesi ammalatisi, mentre 9 sono state le vittime da inizio emergenza sanitaria.