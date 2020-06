Il Consiglio approva all'unanimità: IMU rinviata al 16 settembre

IL VOTO

CONTRASTI SU INCENDIO IN DISCARICA E D1.1

Il Consiglio comunale di Giovinazzo ha approvato ieri il rinvio del pagamento della quota dell'di competenza comunale.Il voto favorevole dell'Aula "Pignatelli", dove si è svolta la prima assise dal vivo post emergenza sanitaria, è arrivato all'unanimità dei presenti. Tutte le componenti politiche rappresentate in Consiglio hanno ritenuto di fondamentale importanza approvare il provvedimento, che va incontro alle esigenze di centinaia di cittadini giovinazzesi. Un atto sostanzialmente dovuto e comune a tanti Enti locali, nel mezzo di una crisi economica che rischia di affossare nuovamente un Paese come l'Italia che a fatica stava venendo fuori da un altro periodo difficile.In apertura dell'assise c'è stato scontro aperto tra maggioranza ed opposizioni sulla richiesta della Consigliera Antonella Marzella di Forza Italia, fatta al sindaco Tommaso Depalma, di riferire sull'incendio in discarica e di dare lettura di parte dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari relativa al processo sulla maglia urbana D1.1.Scontro regolamentare acceso, con la maggioranza pronta ad affrontare il tema ritenuto di importanza assoluta per la cittadinanza e le opposizioni che hanno abbandonato l'Aula, convinte che si trattasse invece di una manovra politica e che non vi fossero i requisiti necessari per una discussione.Dopo l'intervento del presidente Alfonso Arbore, che ha chiamato a riunirsi i capigruppo, la Consigliera Marzella, per contro del gruppo di Forza Italia, ha quindi chiesto che sulla vicenda sia programmato un Consiglio comunale monotematco.