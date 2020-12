Il Comune di Giovinazzo ha attivato il Piano di Intervento Sociale

L'Ambito Territoriale di Molfetta e Giovinazzo, in collaborazione con l'A.T.I. Cooperative Sociali Shalom – Consorzio Metropolis – Arancio, ha avviato dal 24 dicembre sul territorio dell'Ambito il Servizio diIl P.I.S.,è finalizzato ad erogare interventi socio assistenziali urgenti rivolti ad ogni area di emergenza sociale (minori, famiglie, anziani, disabili, senza fissa dimora , donne vittime di violenza con e senza figli, ecc.) per il tempo necessario al superamento del momentaneo stato di bisogno, garantendone la tempestiva risoluzione.Le azioni che potranno essere erogate tramite il P.I.S., sono riconducibili alle seguenti aree:andando a sanare tutte quelle situazioni per le quali l'emergenza è tale da far temere nell'immediato, per l'utente, un probabile danno di significativa consistenza sul piano sociale, fisico, psichico o esistenziale, ivi compresa la collocazione temporanea in appartamenti messi a disposizione dall'Ente Gestore per persone/nuclei familiari segnalati dalIl PIS non può intervenire in situazioni legate al bisogno urgente di cura ed assistenza sanitaria o per contenere comportamenti pericolosi.Le emergenze saranno gestite attraverso un sistema coordinato tra Servizio Sociale Professionale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, Ente Gestore ed altri Enti Istituzionali, quali le Forze dell'Ordine.Il Servizio garantirà, inoltre, il coinvolgimento di ulteriori soggetti direttamente operativi negli interventi che saranno attivati di volta in volta, oltre che di partners sul territorio che collaboreranno nella realizzazione delle azioni di promozione e prevenzione.Il P.I.S. risponde al numero verde gratuitoed alla mail pismolfettagiovinazzo@gmail.com Le segnalazioni giungeranno alla Sala Operativa e saranno gestite da operatori sociali qualificati, che forniranno una pronta risposta telefonica alle problematiche poste, cui potrà fare seguito un immediato intervento sul posto e un colloquio di approfondimento del caso.L'equipe del P.I.S. dispone, inoltre, di un automezzo multispazio omologato e accessoriato per trasporto disabili, riconoscibile attraverso il logo del Servizio.«Siamo davvero soddisfatti perché con l'avvio di questo servizio il nostro ambito territoriale ha raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2020 e sta dando piena attuazione al piano di contrasto alla povertà - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali,-. Questo servizio rappresenta una grande novità per il nostro Ambito: il nostro PIS non è stato pensato e strutturato come un PIS classico, ma come un servizio più complesso tarato sulle esigenze del nostro territorio. Ecco perché abbiamo introdotto il servizio di housing di emergenza che sarà di gran supporto ai servizi sociali dell'Ambito. La nostra rete del welfare locale si rafforza e ancora una volta i Comuni di Molfetta e Giovinazzo si distinguono per l'attenzione che dedicano alle politiche sociali».