Il clero di Giovinazzo stasera alla Messa Crismale a Molfetta

Questa sera alle ore 19:00, nella Cattedrale S. Maria Assunta in Molfetta, il Vescovo S.E. Mons. Domenico Cornacchia, presiederà la Messa Crismale durante la quale saranno benedetti i Sacri Olii: l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e il crisma.Gli olii benedetti saranno utilizzati durante tutto il corso dell'anno liturgico per la celebrazione dei sacramenti: il Crisma usato nel battesimo, nella cresima e nell'Ordine Sacro; l'olio dei catecumeni usato nel battesimo; l'olio degli infermi per dare forza a quanti sono nel momento della prova.Alla celebrazione saranno presenti il Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano, le religiose e i religiosi presenti in Diocesi e i fedeli laici; pertanto tutte le Chiese della diocesi saranno chiuse.