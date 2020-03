Il bollettino serale. Depalma: «Lavoro agricoltori egregio»

L'ELOGIO DEGLI AGRICOLTORI

I CONTROLLI ANTI-ASSEMBRAMENTO

PASTI CALDI

LA CONSULENZA PSICOLOGICA

RACCOLTA DIFFERENZIATA



LA LETTURA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

NUOVE MASCHERINE PER POLIZIA LOCALE E MEDICI DI BASE

Come di consueto, vi riportiamo l'aggiornamento serale del Sindaco,, sull'attività dell'Amministrazione comunale in tema di contrasto alla diffusione del contagio da«Permettetemi di dire subito che il lavoro dei nostri agricoltori ieri sera è stato egregio. Si sono dedicati con amore e passione a quest'opera, una bellissima lezione per tutti noi. Su questo tema non abbiamo smesso di lavorare, presto saremo in grado di dispiegare altri interventi per tutelare al meglio la nostra città.Oggi abbiamo svolto più di 50 controlli per assembramenti. La nostra polizia locale ha anche effettuato controlli in alcuni esercizi di alimentari e in alcune panetterie per verificare l'uso di guanti e mascherine. Non sono state rilevati comportamenti errati, tutti gli operatori erano dotati di mascherine e guanti. Il rispetto delle norme igieniche è la chiave di volta per sconfiggere un virus per il quale non c'è ancora vaccino. È fondamentale spezzare la catena del contagio, ripeterlo non è mai superfluo.Stamattina abbiamo espresso il nostro grazie ai volontari della gioventù mariana vincenziana, dell'Anmi e del Sermolfetta che, ciascuno per la sua parte, collaborano col Comune per la distribuzione di pasti caldi (in foto nella home, ndr). Altri cittadini ed altre associazioni si sono fatte avanti per collaborare, a loro dico grazie per questa disponibilità ammirevole tuttavia al momento la situazione è sotto controllo. Continuano le chiamate di cortesia dei nostri servizi sociali e le segnalazioni di cittadini per esprimere richieste di aiuto: prendiamo in carico le diverse situazioni e se si tratta di consegne a domicilio le gestiamo grazie agli operatori del Sermolfetta muniti delle idonee protezioni.Stanno arrivando anche le prime chiamate al numero della consulenza psicologica messo a disposizione dagli operatori della coop. Anthropos: il momento è difficile, è stato un bene offrire anche questa possibilità per aiutare a dissipare ansie e preoccupazioni.Poco fa è arrivata una circolare della Prefettura che ha chiarito in modo univoco la questione dei bar lungo la rete stradale: la possibilità che questi bar restino aperti è relativa solo ai bar posti lungo la rete stradale ma AL DI FUORI dei centri urbani. Dunque in virtù di questa disposizione anche il bar della stazione di rifornimento di via Molfetta dovrà sospendere la sua attività.Francamente vedere la chiusura di tutte le attività è desolante. Carpire i timori di commercianti, ristoratori, bar e albergatori, partite IVA e tanti altri è qualcosa di ancor più angosciante. La solidarietà non basta e non basterà, occorreranno fatti concreti per risollevare tutti, dobbiamo farci coraggio.Vi informo che stiamo provvedendo ad aggiornare ancora la lista degli esercizi che effettuano consegne a domicilio, domani pubblicheremo gli aggiornamenti.Abbiamo predisposto inoltre una grafica inerente la raccolta differenziata per spazzare ogni dubbio. Ci sono anche indicazioni su come smaltire guanti, mascherine fazzoletti in modo sicuro nell'indifferenziato.L'altra grafica riguarda la possibilità di usufruire gratis di quotidiani, periodici ed eBook della nostra biblioteca digitale che stiamo estendendo a tutti i cittadini di Giovinazzo. Una piccola attenzione per aiutare tutti a trascorrere al meglio questo tempo di sosta forzata in casa.Chiudo dicendovi che ieri abbiamo avuto alcune mascherine dalla Protezione Civile che abbiamo consegnato in parte alla nostra Polizia Locale. Domattina provvederemo a consegnarle anche ai nostri medici di base, sono loro il nostro avamposto sanitario sul territorio e vorremmo farli sentire tutelati per quello che possiamo».