Il bollettino serale del sindaco tra buoni spesa, contributi per gli affitti e controlli

Anche questa sera vi riportiamo integralmente il bollettino giornaliero del Sindacosull'emergenza sanitaria in corso.«Eccovi gli aggiornamenti di oggi. Abbiamo approvato in Giunta gli atti per la concessione dei buoni spesa, domani saremo in grado di pubblicare quanto necessario. I tempi sono stretti così da essere tempestivi nel venire in contro a quanti sono maggiormente colpiti da questa emergenza.Alcune indicazioni per Giovinazzo Solidale. State rispondendo in tanti e siamo in grado di poter erogare diversi aiuti con consegne a domicilio. Grazie! Per quanti volessero donare generi alimentari consigliamo di lasciare la donazione al supermercato negli appositi carrelli vuoti che gli stessi supermercati stanno dedicando al progetto Giovinazzo Solidale oppure presso il negozio di alimentari dove preferite. Sarà così più facile ritirare una sola volta dal supermercato o da altri negozi le vostre donazioni di generi alimentari senza che voi vi rechiate al nostro centro di raccolta alimenti di corso Principe Amedeo. Qualche altra indicazione sui beni: al momento siamo abbastanza riforniti di pasta e latte quindi sarebbe opportuno privilegiare la donazione di altri alimenti quali tonno, carne in scatola, biscotti e merendine, farina, zucchero, caffè, salsa di pomodoro, olio d'oliva, succhi di frutta, legumi, marmellata, polpa di pomodoro, pelati e alimenti per i più piccoli.Vi informo che sono arrivati i fondi destinati ai contributi per gli affitti e che siamo già al lavoro per effettuare i pagamenti. Solo una quota minoritaria dei beneficiari non ha fornito l'Iban e dunque solo per questi ci sarà incasso allo sportello, per tutti gli altri stiamo provvedendo ai bonifici.Oggi la nostra polizia locale ha effettuato 28 controlli di autocertificazioni, non sono state riscontrate anomalie. Oggi più che mai restiamo a casa, dobbiamo portare a buon esito i sacrifici fatti finora».