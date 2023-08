Il 4 agosto a Giovinazzo una serata con luna e stelle

"Noi siamo figli delle stelle" recitava una celeberrima canzone quasi mezzo secolo fa. Ed in un certo qual modo è vero se la maggior parte degli elementi ha avuto origine proprio nelle stelle miliardi di anni fa.Se ne parlerà domani sera, alle ore 19.00 presso la Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II, in un incontro promosso dal, con il patrocinio della Città di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari. L'evento è inserito nel cartellone Giovinazzo Estate varato dall'ente comunale.A relazionare sarà, giovinazzese laureata in Astronomia all'Università degli Studi di Padova, vincitrice di una borsa di ricerca semestrale che le ha permesso di svolgere esperimenti presso l'Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf in Germania, per poi partecipare e coordinare diversi esperimenti all'interno di collaborazioni internazionali.Ricercatrice dell'Università degli Studi di Milano da due anni, la dott.ssa Depalo, dialogando con il, referente del Circolo Leonardo, parlerà delle reazioni nucleari che determinano il percorso di vita ed il destino delle stelle. Reazioni studiate sotto le montagne nell'ambito dell'esperimento "LUNA", nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.Il seminario avrà anche degli intermezzi musicali che abbracciano diversi generi a cura della band