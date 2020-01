Il 29 gennaio la presentazione del progetto sulla Casa della Salute

«Finalmente anche Giovinazzo avrà un luogo dignitoso dove ospitare i servizi sanitari territoriali!».Così il Sindacoannunciato via social la presentazione del progetto di costruzione della, per cui erano stati stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia. Il Comune di Giovinazzo aveva ceduto terreno e il rudere di via Devenuto alla Asl Bari che con delibera n.1715 del 26 ottobre 2018 aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.La presentazione avrà luogo in Sala San Felice,, alle ore 18.00.Per l'occasione, insieme a Tommaso Depalma ci sarà il Presidente della Regione Puglia,. Con loro anche il direttore generale della Asl Bari,, ed il direttore del Dipartimento regionale per la Promozione della Salute,Un ulteriore passo verso la realizzazione di una struttura attesa da tanti.