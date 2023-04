Il 28 aprile torna il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidente del Consiglio comunale,ha convocato una nuova seduta della massima assise cittadina peCinque i punti all'ordine del giorno.Al primo è prevista l'esame e l'eventuale approvazione del del rendiconto di gestione per il 2022, mentre al secondo, al terzo ed al quarto si discuterà di debiti fuori bilancio provenienti da soccombenze dell'ente comunale in altrettante controversie.Infine al punto 5 forse il punto più atteso della seduta, con la discussione sulle modifiche al regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio mediante dehors o padiglioni. Un tema molto importante alla vigilia della bella stagione.