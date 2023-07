Il 22 luglio a Giovinazzo c'è il "Gamberemo...in piccolo"

Per celebrare la XXX edizione del Gamberemo, laquest'anno ha pensato di far vivere le emozioni del Palio dei Rioni anche alle giovani leve.Nelle edizioni precedenti i ragazzi dell'ACR (fra i 9 e i 12 anni), appartenenti ai Rioni Concattedrale, San Domenico, Sant'Agostino, San Giuseppe e Immacolata partecipavano al Touringames, un pomeriggio di giochi.Novità di quest'anno è invece il: i ragazzi svolgeranno molte delle prove che i grandi affronteranno la sera del Palio (il 17 agosto), ovviamente in forma più leggera e adatta alla loro età; così potranno dire con orgoglio "anch'io ho partecipato al Gamberemo!".La classifica finale del Gamberemo in piccolo concorrerà a determinare la griglia di partenza dello storico Palio dei Rioni - Gamberemo 2023.Ilsi svolgerà il 22 luglio a partire dalle 18.00 all'interno del Piazzale Salvo D'Acquisto, nell'area mercatale di Giovinazzo. Genitori, nonni, parenti e tutta la cittadinanza è invitata a sostenere i piccoli in una giornata speciale.