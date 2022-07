Il 19 luglio la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Giovinazzo

Inizierà ufficialmente martedì 19 luglio la nuova consigliatura a Giovinazzo.Per quella data, alle ore 18.30, il sindaco Michele Sollecito ha convocato la. Sette i punti all'ordine del giorno, ad iniziare dalle surroghe ai consiglieri dimissionari e la convalida dello stesso sindaco e dei consiglieri subentranti. Saranno quindi costituiti i gruppi consiliari e al terzo punto ci sarà l'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale.Quarto punto importante, con il giuramento del sindaco, che al quinto terrà comunicazioni in merito alla composizione della nuova Giunta. Sarà quella di martedì 19 luglio anche l'occasione per la comunicazione degli indirizzi di Governo e delle linee programmatiche e per l'elezione della Commissione elettorale comunale e la conseguente nomina dei suoi componenti.