Ieri sera l'attesa processione del Beato Nicola Paglia

Giovinazzo ha festeggiato ieri sera ilfiglio prediletto della città.Come da tradizione negli ultimi anni, dopo la decisione di Mons. Luigi Martella, lahanno celebrato la festa liturgica in febbraio, culminata con la processione per le strade del centro e del borgo antico.Ieri sera, 16 febbraio, la Messa vespertina domenicale è coincisa con il Solenne Pontificale presieduto da, alla presenza delle autorità civili e militari. Poi, dalla centralissima parrocchia di piazza Vittorio Emanuele II, intorno alle 19.30, è partita la processione che ha attraversato le strade cittadine.Dal sagrato di San Domenico, l'effigie è transitata da via Marina, da piazza Costantinopoli, dae poi in via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli, rientrando poi in chiesa intorno alle 21.30.Fede, spiritualità e pietà popolare si sono fuse, come spesso accade al Sud Italia, e tanti fedeli hanno reso omaggio al Beato, che nel 1197 vide i natali nella nostra cittadina e che per i monaci domenicani è figura di riferimento a livello internazionale.In settimana, da giovedì a sabato, si era svolto un Triduo in cui la meditazione e la riflessione sulle virtù del Beato morto a Perugia nel 1256 avevano avvicinato i fedeli all'atto "esterno" della festa.In tanti a Giovinazzo aspettano la sua santificazione, un percorso lungo che però sembra finalmente essere stato riavviato con convinzione.