Ieri la Notte degli artisti di strada a Giovinazzo (FOTO)

7 foto Notte degli artisti di strada

Iniziativa originale quella di organizzare unaA pensarci ildi Giovinazzo che ha ideato questa lunga notte di arte, di abilità e di intrattenimento nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II e in tutti gli spazi più belli del centro storico, da piazza Umberto I a vico Freddo e via Cattedrale, passando per piazza Duomo, l'Arco Traianeo, piazza Meschino e piazza Costantinopoli, con una postazione anche ai piedi dalla scalinata che da via Madonna degli Angeli porta in via Fossato.E così giocolieri, mangiafuoco, musicisti, trampolieri, madonnari e tanti altri artisti hanno animato la città catturando l'attenzione di grandi e piccini.In piazza Umberto I sono stati esposti abiti stupendi che saranno indossati dai figuranti sabato 19 agosto nella Rievocazione del Corteo Storico che la suddetta associazione Pro Loco Aps proporrà come da antica tradizione. Il divertimento assicurato con la magia delle bolle di sapone maxi che hanno divertito tanto i più piccoli. Gli occhi sgranati ricchi di stupore per ammirare l'abilità espressa dal mangiafuoco.Numerose richieste di foto ricordo con gli artisti di strada che simpaticamente hanno dispensato cordialità a tutti. Spettacoli gratuiti ai quali si poteva corrispondere una piccola offerta in cambio della originale proposta di spettacolo che nel passato quando non esisteva la televisione era una attrazione molto seguita.