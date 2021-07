Icona San Giuseppe, domani sera la benedizione nel Santuario del SS Crocifisso a Giovinazzo

Un momento di passaggio che per la comunità francescana giovinazzese vuol dire molto.Domani sera, mercoledì 21 luglio, alle ore 19.00, durante la messa vespertina, sarà benedetta l'icona realizzata dall'artistache raffigurabenedicente con suo Figlio Gesù. Un'opera donata aiche sarà benedetta durante la celebrazione eucaristica e che, fanno sapere gli stessi frati, avrà un suo posto all'interno della chiesa del santuario di via Crocifisso.L'intera comunità dei fedeli, compatibilmente con il contingentamento dei posti in ossequio alle normative anti-Covid, è invitata a partecipare.