I prossimi appuntamenti elettorali con Maria Rosaria Pugliese

: è questa una delle iniziative più concrete e orientate ai cittadini che la candidata sindaca di Giovinazzo (alle urne il 12 giugno),, ha già pensato di realizzare come primo step di una sorta di welfare sociale che scavalca la consueta nozione di benessere collegato alla sola salute. L'idea è di realizzare uno 'stare bene' comune nella vita di tutti i giorni dando voce e partecipazione ai giovinazzesi.«In questi ultimi anni ho raccolto molte lamentele circa la mancanza di comunicazione tra cittadini e palazzo comunale - spiega Pugliese -: i social non bastano a ridurre questa distanza. È necessaria la creazione di una piattaforma e noi abbiamo pensato di chiamarlaun contenitore che possa mettere insieme tante esigenze, idoneo a esprimere problematiche, fare segnalazioni o anche proporre idee senza la necessità di recarsi personalmente a palazzo di città. È importante avere un filo diretto con i cittadini e i cittadini devono sapere che le Istituzioni sono sempre al loro fianco per ogni piccola necessità. Abbiamo pensato ad un ascolto attivo dei giovinazzesi che devono sentirsi guidati per ogni situazione che rechi loro disagio o che, al contrario, vogliano proporre iniziative di crescita. È il momento di migliorare concretamente la nostra splendida Giovinazzo».Intanto prosegue l'appuntamento con gli incontri di genere organizzati negli spazi aperti di Giovinazzo: "𝐈 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞" riempiono la città e mercoledì 25 maggio alle ore 19 in piazzale Leichardt (sul lungomare, accanto all'Ufficio Locale Marittimo) si svolgerà il secondo momento di condivisione di idee e dibattito.Infine per incontrare simpatizzanti, iscritti, sostenitori e quanti vogliano conoscere la candidata sindaca o trascorrere semplicemente una serata in tranquillità, la coalizione ha organizzato una 'cena elettorale' il 26 maggio alle 21.00 presso Torre Bianca a Molfetta con show cooking e show dancing. Un momento conviviale per staccare dalla frenesia giornaliera. Il costo è 50 euro a testa per una cena servita con antipasto, primo, secondo dolce e musica. Per info contattare il numero 346.2232665.