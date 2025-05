I ponti di Pittsburgh, a Giovinazzo la mostra fotografica di Michele Decicco

Ponti. Culturali, sociali, economici. Ponti e non barriere, ponti per unire due continenti.è il titolo della mostra fotografica di, per anni tecnico della RAI, che sarà inaugurata sabato 24 maggio alle 18.30 all'interno della Cittadella della Cultura di Giovinazzo.Con lui ci saranno l'assessora al ramo del Comune di Giovinazzo,e la dott.ssache per cinque anni ha vissuto la città della Pennsylvania, fondata a metà del 1700 alla confluenza di tre fiumi: l'Allegheny, il Monongahela e l'Ohio, toponimi che fanno pensare con i loro nomi ai nativi americani.Alla sua crescita ed al suo sviluppo hanno contribuito migliaia di italiani nel secolo scorso, trasferitisi in una delle capitali mondiali dell'acciaio. E di acciaio sono fatti gli oltre 400 ponti di Pittsburgh, fotografati in buona parte da Michele Decicco, che ne ha colto l'mportanza, sociale, economica e tecnologica di una delle realtà economiche più floride degli Stati Uniti.Ed il legame di una città per popolazione grande quanto Bari (poco oltre i 300mila abitanti) con l'Italia è presto data per chi la visita dalla presenza tangibile di quartieri dove la lingua più parlata è proprio l'italiano. E furono i nostri connazionali che contribuirono a renderla un luogo multiculturale, sicuramente a forte vocazione industriale, ma bella e soprattutto accogliente.Attraverso gli scatti di Michele Decicco questo legame sarà visibile anche a chi non è mai stato in Pennsylvania.