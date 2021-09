I nuovi dati sull'epidemia a Giovinazzo

Dati dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo pressoché stabili, ma preoccupa la diffusione del virus tra i giovani.Secondo l'aggiornamento periodico operato dal Comune,(-1 rispetto al rilevamento del 15 agosto) i positivi al virus sul territorio cittadino. Il dato è cristallizzato al 30 agosto. Nessuno sarebbe in terapia intensiva.Da inizio pandemia sono statii giovinazzesi ad aver contratto il Sars CoV2 (22 in questa estate) esono guaritiLe vittime accertate dal principiare dell'emergenza sanitaria sono state purtroppo 17, con 7 decessi accertati nel 2020 e 10 nel 2021. Non si registrano morti a Giovinazzo dalla metà di maggio.Dal 15 al 30 agosto sono 5 i contagiati tra coloro i quali rientrano nella fascia d'età dai 20 ai 29 anni, un dato che deve far riflettere sui comportamenti giovanili piuttosto disinvolti riscontrati in tutti i mesi estivi e sulle possibili ricadute che potrebbero avere sulle persone più fragili.Le buone notizie arrivano infine dagli ultraottentenni e dagli over 70: non si riscontrano contagi in quelle fasce di popolazione rispettivamente dal 12 e dal 17 maggio scorsi, segno evidente che la campagna vaccinale potrebbe davvero aver aiutato ad evitare morti ed ospedalizzazioni con sintomi severi.