Alcuni bagnanti hanno avvistato a riva una grossa tartaruga marina della specie caretta caretta. È sembrata semplicemente in difficoltà ed hanno subito avvisato la, che, giunta sul posto, a Ponente, ha trovato l'animale privo di vita. E purtroppo per la costa a nord di Bari non è un caso sporadico. Anzi.L'esemplare, piuttosto grosso,e con una lunghezza del carapace di, è stato rinvenuto in località Trincea, su lungomare Marina Italiana. L'animale, un maschio della specie caretta caretta, la tartaruga marina più comune del Mediterraneo, una specie diffusa in molti mari del mondo, ma ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane, era privo di vita ed è stato successivamente prelevato dagli uomini dell'Sul posto, assieme ai militari, per i rilievi di rito, anche il veterinario dell', laed i volontari del. «In genere si hanno gli spiaggiamenti di tartarughe ormai senza vita - spiega- dopo giornate di maltempo. In questo caso è stato il maestrale a spingere l'animale sulla battigia a nord di Giovinazzo. Era in una fase di decomposizione, molto probabilmente finita in».In queste settimane sono stati numerosi gli spiaggiamenti di esemplari di caretta caretta. «Con il dipartimento di- termina Salvemini - stiamo studiando una patologia letale: ilche, con l'annegamento, è una delle cause principali che determinano la decimazione della specie».