Grecale e cielo sereno nella domenica di Giovinazzo

Una nuova ondata di caldo si farà sentire su Giovinazzo la prossima settimana, ma in questa domenica sarà il vento di Grecale a farla da padrone, magari rovinando i piani di molti che avrebbero voluto trascorrere in spiaggia la giornata festiva.Sin dal mattino cielo sereno, ventilazione nord-orientale di moderata intensità e temperature massime che toccheranno alle 14.00 i 30°. Mare mosso.Al pomeriggio ancora venti settentrionali e valori termici sui 26° sino al tramonto. Serata stellata, umidità al 69% e termometro ad indicare 21°. Minime della notte mai sopra i 18°.Da lunedì cambia tutto, con l'arrivo di un altra ondata di calore che porterà la colonnina di mercurio ad indicare su Giovinazzo anche 38° nella giornata di giovedì 23 giugno. L'estate sta davvero per cominciare.SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 0:19, Cala: 10:49 - Gibbosa calante