Gran Concerto dell’Epifania, domani sera all’IVE l’omaggio a Giovinazzo

Ancora una volta il connubio tra note e versi sarà al centro di un evento targato, presieduta da.Domani sera, 5 gennaio, l'Istituto Vittorio Emanuele II ospiterà alle oreil, evento presente nel cartellone varato dalper le vacanze natalizie e patrocinato anche dalla, che vedrà esibirsi laLe melodiose note prodotte dall'oboe die dal pianoforte di, valorizzate dalla bella voce del soprano, si alterneranno ai versi dei poeti Nicola Accettura, Maria Addamiano, Letizia Cobaltini, Nicola De Matteo, Marco Ignazio de Santis, Zaccaria Gallo, Gianni Antonio Palumbo e Assunta Spedicato, che saranno declamati da Anna Altamura, Enza Dell'Olio, Maria Liseno, Mina Matichecchia, Marisa Murolo, lettrici della compagnia "L'Ora Blu". Un concerto che intende festeggiare l'Epifania ed al tempo stesso omaggiare la città di Giovinazzo.L'armoniosa unione di poesia e musica darà vita ad una serata di emozioni e chiuderà in modo originale il periodo festivo.La formazione da camera Trio Suite è formata dal soprano lirico, dall'oboistae dal pianistaCiascun componente del trio ha una ventennale esperienza concertistica in varie formazioni cameristiche ed orchestrali in Italia ed anche all'estero.Recentemente il Trio Suite ha riscosso notevoli apprezzamenti da parte del pubblico presente alla serata del 2 novembre dedicata alla promozione della pietanza tipica "La quartecedde", organizzata dall'Amministrazione comunale di Terlizzi, il Gran Concerto con l'organo a canne del 7 dicembre all'interno della parrocchia Immacolata di Giovinazzo ed infine l'evento del 13 dicembre scorso all'Auditorium San Domenico di Molfetta, alla presenza di un selezionato e colto pubblico che ne ha gradito le melodie e l'abilità musicale e canora.