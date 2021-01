Governo, incarico esplorativo affidato a Roberto Fico

Il Presidente della Cameraha accettato l'incarico esplorativo assegnatogli dal Capo dello Statoe pertanto verificherà l'esistenza di una maggioranza in grado di sostenerlo in entrambi i rami del Parlamento.Il giro di consultazioni al Quirinale si è pertanto conluso con un mandato cui l'esponente del Movimento 5 Stelle dovrà dare seguito entro martedì, sciogliendo la riserva ed eventualmente presentando un nuovo esecutivo che dopo il giuramento davanti al presidente della repubblica andrebbe a sottoporsi al voto di fiducia di Camera e Senato. Non è escluso che di questo nuovo Governo Fico possa far parte il biscegliese Francesco Boccia, ancora in carica nel ruolo attuale di Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie nel gabinetto dimissionario di Giuseppe Conte.L'incognita resta, naturalmente, il ruolo dii cui voti potrebbero assicurare la conferma, di fatto, della precedente maggioranza con l'estromissione e l'uscita di scena del professore universitario originario di Volturara Appula. Questo scenario, secondo molti osservatori, corrisponderebbe a una vittoria politica molto rilevante dell'ex premier Matteo Renzi.La Camera dei Deputati, a quel punto, dovrebbe eleggere un nuovo Presidente.