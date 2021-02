Mattarella chiama Draghi al Colle

Fumata nerissima, rottura eloquente. La mediazione del Presidente della Camera Roberto Fico non ha prodotto l'intesa tra le forze che hanno composto la maggioranza del Governo Conte bis.Distanze incolmabili soprattutto tra ItaliaViva e Movimento 5 Stelle. L'ipotesi di un reincarico al professore originario di Volturara Appula sono così tramontate e nella serata di martedì 2 febbraio, a seguito del colloquio durato 40 minuti tra Fico eal Quirinale, il Capo dello Stato non ha potuto far altro che prende atto della situazione.«La verifica ha dato esito negativo. Ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo Governo o elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata», hanno fatto sapere dal Colle. Il Presidente della Repubblica ha quindi aggiunto: «Serve un governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico». Oggi, mercoledì 3 febbraio, a mezzogiorno, incontro conQuali chances avrebbe il biscegliese Francesco Boccia di far parte anche del nuovo esecutivo pronto a nascere? Molto dipenderà dall'identità del primo ministro incaricato e non è escluso che l'economista, esponente del Partito Democratico, possa essere coinvolto alla luce delle sue riconosciute competenze anche in un Governo tecnico.