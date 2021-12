Giù la pesa pubblica di via Toselli: sarà parco giochi per bambini

Partiranno con ogni probabilità nelle prossime ore le operazioni di abbattimento dellin via Toselli. Ad annunciarlo via social network un nuovo video del sindaco Tommaso Depalma. Un manufatto che andrà giù dopo più di mezzo secolo.Il primo cittadino ha ribadito l'intento dell'intera amministrazione comunale e, nello specifico dell'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Gaetano Depalo, di eliminare le ultime sacche di degrado nelle zone periferiche di Giovinazzo. In un primo momento il Comune aveva pubblicato due avvisi, in tempi differenti, per la manifestazione d'interesse da parte di soggetti privati che avessero voluto avviarvi un'attività commerciale. Manifestazioni mai arrivate e da qui l'idea di una riconversione della piccola area in parco giochi per i bimbi. L'importo complessivo dell'operazione (abbattimento e allestimento area giochi) è diIVA compresa.Il primo cittadino ha ribadito come questo fosse una sorta di debito nei confronti delle giovani famiglie del quartiere San Giuseppe, di fatto orfane di aree ludiche sino all'installazione di giochi in piazzetta Iacobellis. Un programma di recupero delle periferie - ricordano da Palazzo di Città - che va lentamente completandosi anche grazie all'avviato progetto inerente a via Papa Giovanni XXIII.Depalma, insieme al vicesindaco Michele Sollecito ed a Gaetano Depalo, ha altresì ricordato come nelle prossime settimane il Comune procederà a far rattoppare le buche presenti sulla sede stradale in diverse arterie cittadine. Per eventuali segnalazioni si può scrivere direttamente a sindaco@comune.giovinazzo.ba.it