Sono partiti nelle scorse ore, in via Toselli, i lavori per l'abbattimento dell'Come annunciato in un video dal sindacoed in una nostra intervista all'assessore ai Lavori Pubblici, l'abbattimento del manufatto e della pavimentazione presente nell'area consentiranno di realizzare un piccolo parco giochi per i più piccoli. L'importo complessivo dell'operazione sarà di, IVA compresa.Il cantiere dovrebbe essere ultimato nei primi mesi del 2022 e l'auspicio degli amministratori, se l'emergenza sanitaria lo consentirà, è di inaugurarlo in primavera. L'Amministrazione comunale aveva provato negli anni scorso, attraverso due differenti avvisi pubblici per manifestazioni d'interesse, a dare nuova vita a quello che alcuni cittadini consideravano un "pezzo" del quartiere San Giuseppe. Ma entrambi erano andati deserti.Da qui la decisione di riservare l'area alle esigenze dei più piccoli e delle famiglie del rione, facendo il paio con l'area già attiva in piazzetta Iacobellis a pochi passi.