Da ex pesa pubblica a parco inclusivo per bambini

È stato approvato il progetto che porterà alla definitiva demolizione e rigenerazione dell'area occupata dalla ex pesa pubblica.Dopo la rinuncia, dettata anche dalla pandemia, fatta dal soggetto che aveva ottenuto il sito attraverso procedura pubblica, l'Amministrazione comunale e l'hanno comunque voluto portare avanti il progetto di eliminazione delle ultime sacche di degrado presenti all'interno di alcuni quartieri. La pesa pubblica diventerà un parco inclusivo per bambini disabili e normodotati. L'intervento, già finanziato con fondi del Comune di Giovinazzo, inizierà a brevissimo (segue rendering del progetto).«Abbiamo provato in tutti i modi a darla in gestione ma purtroppo sono spazi troppo stretti e angusti per poter coniugare il rispetto delle regole in materia sanitaria, con le relative autorizzazioni, e la tipologia del manufatto - commenta il sindaco- Quindi abbiamo come al solito fatto un piccolo sacrificio, ma dovuto, e con soldi pubblici buttiamo giù tutto per rendere quella piazza fruibile in modo che i cittadini possano riappropriarsi di un nuovo spazio di aggregazione. Così facendo elimineremo anche un altro residuo che viene da un tempo lontano e che finora non era stato mai risolto».«Si tratta di un ulteriore tassello dì un mosaico sempre più ricco e variegato che trova la sua naturale collocazione – è il commento dell'assessore ai Lavori Pubblici- Un ulteriore punto del nostro programma che diventa realtà».