Giù i capannoni delle ex AFP, Sollecito: «Giornata storica per Giovinazzo» (VIDEO)

«È una giornata storica per Giovinazzo!».Non ha dubbi un raggiante Michele Sollecito: l'inizio del taglio e quindi dell'è un momento da ricordare non solo per i residenti di un quartiere che da qualche anno respira, ma anche per tutti i cittadini giovinazzesi.«Le operazioni di demolizione - ha spiegato il sindaco - dureranno almeno sei mesi, si tratta di operazioni complesse. Una parte dei vecchi capannoni resterà a memoria perpetua di quello che erano le AFP, mentre tutti gli altri verranno giù e sarà l'inizio per la definitiva bonifica dei suoli», ha quindi annunciato il primo cittadino.Il video completo dell'inizio dell'abbattimento a questo link