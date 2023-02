Abbattimento e smontaggio capannoni ex AFP: le FOTO

Anche le telecamere del TGR della Puglia erano venute a Giovinazzo per documentare l'avanzamento dell'abbattimento e smontaggio deiUna svolta epocale, attesa oltre 40 anni, per rigenerare quell'area, si spera senza perdere la memoria di chi ci ha lavorato in quei capannoni e di chi ci si è anche ammalato talvolta.Nelle scorse ore è stato il sindacoa tornare sui lavori in corso, pubblicando su Facebook le fotografie che a nostra volta vi mostriamo.«In questi giorni - ha spiegato il primo cittadino sul popolare social network - mi sono recato più volte per seguire i lavori a cura dei proprietari privati di smontaggio dei capannoni e pulizia delle aree ex AFP. Le maestranze sono all'opera con cura e perizia, il piano di smontaggio procede ed è il miglior preludio alla bonifica finale. All'orizzonte si staglia finalmente il desiderio di rigenerare un'area notevole, nevralgica per lo sviluppo della città», sono state le sue parole.Le foto che documentano i lavori le pubblichiamo sotto il nostro articolo.