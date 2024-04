Giù gli ultimi capannoni delle ex AFP di Giovinazzo: finisce un'era - VIDEO

Powered by

Sono iniziati nella mattinata di venerdì 12 aprile i lavori perd opera dei privati proprietari. Finisce così un'era, con il definitivo azzeramento di quelle strutture che per decenni, dopo la chiusura del polo siderurgico, hanno rappresentato un ingombrante fantasma alla periferia della città.«Questo lavoro - ha spiegato il sindacoattraverso i canali social - è stato preceduto da una lunga fase preparatoria per ripulire e mettere in sicurezza tutta l'area oggi oggetto di intervento. Avanti - ha concluso - verso la rigenerazione completa di questa porzione di territorio». Sotto il nostro articolo, il video completo.