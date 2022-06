"Giovinazzo. Una storia semplice", Sollecito di nuovo in piazza Vittorio Emanuele II

Questa sera, venerdì 17 giugno, alle ore 20.30, il candidato sindacotornerà a parlare in piazza Vittorio Emanuele II dopo aver chiuso in testa il primo turno con il 41% delle preferenze. Di seguito il comunicato stampa della sua coalizione.La scelta del Sindaco e della squadra di governo è un momento fondamentale per ogni comunità perché può determinare le scelte collettive e di ciascuno.«Il primo appello – che rivolge– è quindi a ciascun elettore a non rinunciare al proprio diritto-dovere di determinare il futuro di questa città. La scarsa affluenza al voto, a tutti i livelli di consultazione, conduce ad un unico risultato: lasciare che maggioranze relative degli elettori si impongano sulla totalità».Il dato in calo, registrato anche a Giovinazzo, preoccupa soprattutto per la crescente diffidenza nella politica, ormai etichettata come a mero appannaggio di gruppi di interessi. Va da sé che«Quando un candidato Sindaco – sostiene il vincitore della prima tornata elettorale – continua a sottrarsi all'invito per un confronto pubblico che consenta alla cittadinanza di pesare le proposte, le idee e gli uomini su cui camminano tali proposte, evidentemente ha scelto di perseguireDalla coalizione che sostiene Michele Sollecito, invece, emerge la necessità di far giungere al maggior numero di cittadiniQuesti ed altri temi saranno trattati durante il primo comizio verso il ballottaggio, questa sera, venerdì 17 giugno alle ore 20:30 in piazza Vittorio Emanuele II.«Ci rivolgiamo a tutti i cittadini liberi per un voto consapevole - chiosa Sollecito -. Non abbiamo timore del giudizio della città perché abbiamo profuso il nostro miglior impegno nellaSe de Gennaro vuole continuare a parlare ad una parte della città faccia pure, i cittadini traggano le loro valutazioni».