Giovinazzo torna in zona gialla: le novità da oggi

Il passaggio di Giovinazzo, come dell'intero territorio pugliese, allo status di zona gialla comporterà una serie di allentamenti alle restrizioni su spostamenti e orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali.A partire da giovedì 11 febbraio i cittadini giovinazzesi potranno quindi tornare a spostarsi liberamente fra i vari Comuni senza però poter uscire dalla Regione (con l'eccezione, peraltro già vigente in zona arancione, di valide e comprovate necessità di lavoro, studio e salute). Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo.Aperti negozi e centri commerciali, mentre resteranno chiuse sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie, oltre a palestre e piscine.L'altra vera novità è infine quella del via libera alla riapertura dei musei, degli istituti e dei luoghi di cultura dal lunedì al venerdì, a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata.